L’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile comunica che nell’Albo Pretorio del Comune di Termoli, nella sezione “avvisi”, è stato pubblicato un Avviso Pubblico che prevede contributi per le associazioni sportive stanziati nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 19 dicembre 2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli, in Via Sannitica 5, oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cb.it

I requisiti, per la domanda, per i soggetti beneficiari si trovano all’interno dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico. Il massimo contributo erogabile è di euro 4000.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Turismo e Sport ai numeri telefonici 0875.712381 e 0875.712382 oppure inviare il quesito via mail al dirigente di settore all’indirizzo carmelacravero@comune.termoli.cb.it

Si allegano l’Avviso Pubblico e il modulo da compilare per richiedere il contributo.

L’Assessorato allo Sport intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, le iniziative realizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Termoli e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’ordinamento.

Il sostegno viene concesso mediante l’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economico-finanziaria connessa all’emergenza sanitaria, al fine di sostenere i bilanci delle associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio del Comune di Termoli, la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Molise nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; e che, hanno subito un pregiudizio economico o che hanno dovuto sostenere spese per effetto della situazione emergenziale determinatasi a causa del Covid 19.