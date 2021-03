Emergenza Covid, Asrem convoca Conferenza dei Sindaci

Gravina: “Era un passo richiesto, atteso e sollecitato, non solo dal sottoscritto, nell’esclusivo interesse delle nostre comunità”

Un mese fa, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, richiedeva ufficialmente all’Azienda Sanitaria regionale la convocazione urgente della Conferenza dei Sindaci per poter trattare, in quella sede, tutte le problematiche legate all’emergenza sanitaria in corso sul territorio regionale, alle azioni operative da mettere in campo per ciò che riguardava lo sviluppo del piano vaccinale, nonché la pianificazione futura delle politiche di gestione della spesa sanitaria anche in vista della prossima programmazione del Recovery Fund.

Insieme al sindaco di Campobasso, in queste settimane, diversi altri primi cittadini hanno fatto pervenire alla direzione dell’ASREM la medesima richiesta, spingendo all’unisono nella stessa direzione. Quest’oggi, finalmente, l’ASREM, con una propria nota ufficiale ha scritto ai Sindaci dei vari comuni per ufficializzare quanto lo stesso sindaco Gravina aveva avuto modo di sapere nei giorni scorsi per le vie brevi e in modo informale.

La Conferenza dei Sindaci, in modalità online, è stata convocata dall’ASREM in prima convocazione il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15.00 e il 31 marzo 2021 sempre alle ore 15.00.

“Era un passo richiesto, atteso e sollecitato non solo dal sottoscritto – ha dichiarato Gravina – e che i rappresentanti delle diverse Amministrazioni comunali avevano necessità di vedere compiuto. Ora dovremo lavorare affinché la Conferenza dei Sindaci produca azioni comuni nell’esclusivo interesse dei cittadini.”

L’ordine del giorno prevede, in questa seduta, l’elezione del presidente e del vice presidente della Conferenza dei Sindaci, così come disposto dall’articolo 5 del regolamento regionale n. 2/2010, e la nomina dell’esecutivo. Ad avvenuta elezione degli organi di governo, spetterà poi al Presidente eletto la convocazione della Conferenza.