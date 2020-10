«Comunichiamo – si legge in una nota a firma di Disolina Rosaria Tirabasso, capo delegazione Fai di Campobasso – l’annullamento delle Giornate FAI d’Autunno nel Comune di Macchiagodena previste per sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020. Data la delicata situazione che stiamo vivendo con rammarico abbiamo deciso di sospendere la manifestazione per tutelare la salute di cittadini e visitatori».