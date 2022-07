Emergenza Covid, ancora un decesso: c’è anche un nuovo ricovero al Cardarelli

Per fortuna fa ben sperare il dato relativo ai pazienti guariti: sono 429. Continua la discesa il numero dei positivi: 310

Luci e ombre sul fronte Covid in Molise. Se il numero dei positivi diminuisce e – di contro – aumenta in maniera sostanziale quello dei pazienti guariti, si registra ancora un decesso. Ed un nuovo ricoveri. E’ quanto si evince dal bollettino odierno (29 luglio) dell’Asrem: non ce l’ha fatta una donna di 93 anni di Larino che era ricoverato in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 652.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Cercepiccola ha avuto bisogno delle cure dell’ospedale Cardarelli.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 21 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 1 ha due dosi e 14 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 281 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1166 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che resta alta.

I nuovi casi (310) sono:

Oggi si registrano 429 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 4.709. I totali da inizio emergenza sono 81.342.

I guariti totali sono 75.967, i decessi 652. In isolamento si trovano 2.418 cittadini.