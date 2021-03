Emergenza Covid, all’Unimol partita la campagna vaccini dedicata al personale scolastico (GALLERIA FOTO E VIDEO)

Sabatini (Usr): «Ringrazio il Rettore Brunese per un’organizzazione straordinaria, ulteriore valore aggiunto». Oltre 100 le persone vaccinate nella sola mattinata

Uno spazio organizzato in ogni centimetro. Personale specializzato e la capacità, a pieno regime, di somministrare anche 700 vaccini al giorno. Oggi, lunedì 8 marzo, presso il palazzetto dello Sport Unimol di Campobasso, è partita la campagna vaccinale dedicata al personale scolastico. Nella sola mattinata sono state oltre 100 le persone che hanno ricevuto il vaccino. «L’idea era quella di poter lavorare – ha detto il Rettore Luca Brunese – nella fase 2, in sinergia, avendo la struttura organizzativa che ce lo permette. C’è una accettazione molto ampia, anche le postazioni vaccinali sono molte. Una struttura come questa, organizzata in questo modo, consente numeri grandi. Noi in questa sede somministriamo AstraZeneca. Nel fine settimana invece la struttura è utilizzata dall’Asrem e dedicata alla vaccinazione per gli ultra 80enni». «È una giornata importante e non posso non ringraziare il Rettore Brunese .- ha invece detto il direttore Usr Molise, Anna Paola Sabatini – L’organizzazione è straordinaria. Un ulteriore valore aggiunto. Per noi fondamentale, noi vogliamo riaprire e farlo in sicurezza. La risposta è stata enorme. Già solo questa mattina (lunedì 8 marzo) – ha terminato – sono state vaccinate oltre 100 unità».