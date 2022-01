Emergenza Covid a Trivento, il sindaco chiude le scuole e le attività commerciali alle 21

L’emergenza Covid sta dilagando in tutti i centri del Molise. Ma in alcuni la situazione è particolarmente, come ad esempio a Trivento. Per questo il sindaco Pasquale Corallo ha adottato delle misure maggiormente restrittive. Chiudendo tutte le attività commerciali alle 21, sospendendo l’attività didattica in presenza dal 10 al 15 gennaio e sospendendo il mercato domenicale del 9 gennaio.

Per salvaguardare l’incolumità pubblica il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali (ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bar, pub etc etc) alle ore 21 con decorrenza dal 6.1.2022 e fino al 15.1.2022; sospese le attività didattiche in presenza con decorrenza dal 10.1.2022 e fino al 15.1.2022 (compreso); sospensione del mercato domenicale del 9.1.2022.

L’ORDINANZA