Emergenza Covid: a San Martino in Pensilis screening in collaborazione con Avis e Associazione Sae 112

Si porta a conoscenza della cittadinanza che, con Decreto Sindacale n. 13 del 17.12.2020, è stata avviata, in collaborazione con la locale sezione dell’Avis e con l’Associazione SAE112, l’iniziativa“SMIP for COVID”tesa a promuovere giornate di screening sul territorio, mediante effettuazione di test antigenici rapidi su base volontaria. I test verranno effettuati da operatori qualificati presso i locali a disposizione dell’Avis, siti in via Marina nr. 31. I cittadini che intendono aderire alla campagna di screening di cui al presente avviso dovranno prenotarsi contattando il numero di telefono messo a disposizione fornendo tutti i dati necessari a compilare la propria scheda anagrafica oltre al consenso al trattamento oppure via mail: telefono +39 348 7307919 – disponibile tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00, oppure mail: comune.sanmartinoinpensilis@gmail.com Di seguito, giorni e orari per i quali è possibile prenotarsi: Domenica 20/12/2020 – dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Lunedì 21/12/2020 – dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Al fine di non creare assembramenti, le persone da sottoporre a test saranno cadenzate per fasce orarie e avvisate mediante telefono, mail o messaggio whatsapp, così come i risultati del test, per il quale non si dovrà attendere in loco. Si raccomanda l’utilizzo di mascherina protettiva, il rispetto delle distanze interpersonali, l’utilizzo dei disinfettanti e attenersi alle indicazioni impartite dal personale sanitario e di supporto. Il contributo richiesto per l’effettuazione del test sarà di € 15,00.