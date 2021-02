Emergenza Covid: a Pietracatella scuole chiuse fino al 5 marzo

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino al 5 marzo a Pietracatella. «In accordo con il C.O.C, tale scelta – fanno sapere dell’amministrazione – è stata fatta per via dell’aumento dei casi della variante inglese in Molise e del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale del 27 febbraio u.s. che chiede “ulteriori restrizioni nelle regioni a forte contagio, tra cui la sospensione delle lezioni in presenza se si superano 250 positivi ogni 100.000 abitanti”; Rassicuriamo tutti i cittadini sulla circostanza che dette misure sono poste in essere soltanto in via precauzionale al fine di limitare le possibilità di contagio. L’Amministrazione Comunale, nel prendere atto della situazione di emergenza in regione, vista la Zona Rossa in Molise, invita tutti i cittadini a rafforzare le proprie misure di protezione e di rispettare gli obblighi posti dal Governo al fine di proteggere il più possibile la nostra piccola realtà dall’emergenza sanitaria mondiale in corso. La differenza la fanno i nostri comportamenti».