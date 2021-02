Emergenza Covid: a Petrella registrati altri 4 casi tra gli alunni della Primaria

Salgono a 33 i positivi nella comunità. Il sindaco Amoroso: «Confido nel senso di responsabilità dei miei concittadini»

Covid, continuano a registrarsi contagi nella comunità di Petrella. A darne notizia il primo cittadino, Alessandro Amoroso, attraverso un post affidato ai social: «Oltre a 5 casi di positività, sono stati registrati altri 4 casi di infezione tra gli alunni della scuola primaria di Petrella Tifernina. Salgono pertanto a 33 i casi di soggetti oggi positivi al Covid-19 nella nostra Comunità. In questo particolare momento, molto delicato, confido nel senso di responsabilità, sempre dimostrato, dei miei concittadini. Qualora si venisse in contatto con una persona positiva non bisogna attendere che l’A.S.Re.M. disponga quarantena ma, con senso civico, ci si isola con le opportune precauzioni. Si ricorda inoltre che: “chi non rispetta la quarantena rischia la reclusione da 3 a 18 mesi, oltre a un’ammenda da 500 a 5.000 euro, come previsto dall’articolo 7 del decreto legge 19/2020”. La violazione dell’isolamento fiduciario, in caso di attesa del tampone o di contatto ritenuto a rischio anche tramite l’alert dell’App Immuni, rientrerebbe invece nelle sanzioni amministrative e non penali».