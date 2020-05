Emergenza Covid-19 e famiglie in difficoltà, in Molise distribuiti alimenti a Km zero (VIDEO)

L’iniziativa oggetto di un servizio all’interno della trasmissione di approfondimento “Mattino Cinque” in onda su Canale 5

È stata accolta positivamente e proseguirà anche nel prossimo fine settimana l’iniziativa legata alla distribuzione dei pacchi alimentari di Campagna amica in Molise. Sono stati preparati presso il mercato Coldiretti di Campobasso e distribuiti sul territorio regionale dalle tante associazioni di volontariato presenti in Molise: tutti prodotti rigorosamente locali. «L’iniziativa promossa da Forza Italia – come ha spiegato la coordinatrice regionale del partito Annaelsa Tartaglione – è stata pensata per offrire un aiuto in questo momento difficile a chi oggi ne ha più bisogno». Una iniziativa che proseguirà anche nel prossimo fine settimane e che è stata oggetto di un servizio andato in onda sulle reti Mediaset, nello specifico a Mattino Cinque, il format di approfondimento della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Per chi volesse partecipare all’iniziativa con un minimo contributo di 2 pacchi dono, si può contattare l’indirizzo campagnaalimentare.fimolise@gmail.com.