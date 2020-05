Emergenza Coronavirus, molisani generosi: donati 304 mila euro

Fondi destinati all’Azienda sanitaria regionale per fronteggiare emergenza

Molisani generosi e solidali nei confronti dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Dal 13 marzo al 24 aprile sono stati infatti donati oltre 304 mila euro (304.377 per la precisione) per fronteggiare le necessità legate alla gestione dell’emergenza Covid-19. Semplici cittadini, imprenditori, professionisti e associazioni hanno risposto alla gara di solidarietà avviata in tutta Italia offrendo quello che potevano: dalle singole donazioni di 5 euro, a quella di quasi 57 mila euro destinati all’acquisto dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi).