Emergenza Coronavirus, lunga coda all’Agenzia delle Entrate

Questa mattina, giovedì 14 maggio, non è passata inosservata la lunga fila di persone che attendevano il proprio turno per recarsi presso gli sportelli dell’agenzia delle entrate di piazzale Palatucci a Campobasso. Una lunga coda dovuta all’emergenza Coronavirus e ad una riorganizzazione (in termini di orari), in questo periodo degli uffici. Si ricorda che per alcuni servizi quali ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto è prevista la richiesta on line: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello.