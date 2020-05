Emergenza Coronavirus e commercio in ginocchio: tante le saracinesce abbassate (VIDEO)

Il commercio rischia il collasso: dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus ripartire può diventare difficile. Le immagini girate all’interno del centro commerciale sono eloquenti. Tante, troppe saracinesche abbassate. Le associazioni di categoria più volte negli ultimi mesi si sono fatte sentire, invocando “interventi mirati e tempestivi per scongiurare conseguenze che altrimenti diventeranno inevitabili”. La pandemia si è rivelata un vero e proprio tsunami per tutto il settore che, con non poche difficoltà, sta provando a ripartire.