Emergenza coronavirus, consegna mascherine gratuite a categorie fragili e over 65

Un gesto semplice, ma estremamente significativo, quello del Comune di Petrella Tifernina e della Protezione Civile regionale che si sono adoperati, per la consegna di mascherine agli ospiti della Casa di Riposo del paese. Inoltre è iniziata la distribuzione a domicilio di mascherine gratuite per gli over 65. “Proteggere le categorie più fragili è un dovere di tutti, non dimentichiamolo. Così come prendersi cura delle categorie più fragili è un obiettivo che non dobbiamo mai trascurare. Distanziamento e protezione sono tra le armi migliori per combattere il contagio. Per queste ragioni il comune di Petrella Tifernina in tandem con la Protezione Civile regionale, ha iniziato la distribuzione gratuita a domicilio di mascherine per gli over 65. L’Amministrazione comunale, continua ad essere vicina alla comunità. Manteniamo sempre alta la guardia “, così il primo cittadino Alessandro Amoroso.