Emergenza Coronavirus: chiuse anche le scuole materne ed elementari in provincia di Isernia

Cresce il contagio in provincia di Isernia. I maggiori Cluster attualmente sono quelli di Agnone, Macchiagodena e Montaquila. Tranquilla la situazione di Isernia e Venafro. Intanto per prudenza parecchi sindaci hanno chiuso tutte le scuole.

Tecnicamente materne ed elementari potevano restare aperte, ma la pressione e la paura dei contagi delle famiglie è enorme e per questo diversi sindaci della provincia di Isernia hanno chiuso tutte le scuole, di seguito l’elenco, comune per comune:

COMUNE DI ISERNIA sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI CASTELPETROSO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI CAPRACOTTA sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI VENAFRO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI SESTO CAMPANO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado fino al

9 marzo 2021;

COMUNE DI FORNELLI sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 6 marzo 2021;

POLO SANT’AGAPITO-LONGANO

sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al

14 marzo 2021;

COMUNE DI RIONERO SANNITICO

sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO sospensione

attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI MONTAQUILA sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al

14 marzo 2021;

COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI FILIGNANO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021;

COMUNE DI POZZILLI sospensione attività didattica di ogni ordine e grado dal 1 al 14 marzo 2021.