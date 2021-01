Emergenza Coronavirus a Sant’Elia a Pianisi, positivo anche il medico di base

Dall’amministrazione: «Sta bene e si trova in quarantena domiciliare»

«Avvisiamo tutti i cittadini che, purtroppo, il medico di famiglia è risultato positivo al Covid-19. Il Dottore sta bene, si trova in quarantena domiciliare ed è raggiungibile telefonicamente per qualunque necessità». Inizia così un post dell’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi che annuncia la positività al Covid anche del medico di base del paese. «L’Amministrazione Comunale – continua il post – ha prontamente informato le Autorità sanitarie e politiche competenti di questa ulteriore situazione di necessità creatasi, insistendo fortemente per l’assunzione di provvedimenti immediati che, come ci riferiscono, dovrebbero arrivare già in serata». Sempre dall’amministrazione fanno sapere che nel frattempo c’è già stata ampia disponibilità da parte di una dottoressa a farsi carico anche dei pazienti del medico risultato positivo.