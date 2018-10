Emergenza cinghiali, spiragli di soluzione

«Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questo primo incontro per la disponibilità e per lo spirito costruttivo che ha contraddistinto il dibattito su un tema tanto importante quanto delicato. Sono queste le premesse ideali per puntare insieme al raggiungimento dell’obiettivo, nei modi e nei tempi più ragionevoli e opportuni».

E’ quanto dichiara l’assessore regionale Nicola Cavaliere, a margine del tavolo che si è tenuto lunedì mattina a Campobasso sull’emergenza cinghiali e che ha visto la partecipazione delle maggiori sigle agricole: Coldiretti Molise, Cia, Copagri, Acli Terra e l’Unsic. E’ allo studio un articolato programma che si sviluppa in più punti, a partire dalla caccia di selezione, creando un apposito albo di cacciatori altamente qualificati tramite idonei corsi di formazione, fino all’adozione di strumenti tesi ad arginare il fenomeno attraverso il diretto coinvolgimento di imprenditori agricoli e proprietari dei terreni.

«Si tratta – precisa Cavaliere – di prime linee di indirizzo, positivamente accolte dalle associazioni ma che vanno ovviamente affinate e sviluppate in occasione dei prossimi tavoli, ai quali saranno invitati anche sindaci, amministratori e i vari rappresentanti del mondo venatorio. Lavoriamo – conclude l’assessore – coinvolgendo in pieno il territorio e su soluzioni serie, credibili, condivise e valide nel lungo periodo, lontano da improvvisazioni e nel pieno rispetto delle leggi vigenti».