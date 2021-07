Emergenza cinghiali, la problematica in seconda commissione regionale

Presieduta dal consigliere regionale Angelo Michele Iorio si è riunita la II Commissione permanente –Sviluppo economico- che ha audito l’Assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere sulla problematica dell’aumento del numero dei cinghiali e dei danni da questi causati. In particolare l’Assessore ha fatto il punto della situazione evidenziando quanto la struttura regionale competente ha posto in essere per arginare il fenomeno della diffusione di questi animali e per fornire l’adeguato ristoro dei danni creati dagli stessi ad aziende agricole e ai cittadini. L’Assessore ha anche chiarito il quadro normativo nel quale i vari soggetti istituzionali sono chiamati ad agire. La Commissione ha inteso audire l’Assessore su questa specifica problematica in vista dell’esame, e della successiva espressione del parere di competenza, del Piano Venatorio 2021-2022 che la Giunta regionale sta per emanare e che invierà poi al medesimo organismo consiliare.