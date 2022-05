Emergenza cinghiali in città, cittadini esasperati: «Ora basta»

Un abitante della zona: ««E’ un problema che deve essere affrontato e risolto al più presto»

Continuano gli avvistamenti di cinghiali in via Quircio a Campobasso, zona divenuta ormai molto frequentata dagli animali che sembrano averci messo le tende. Nell’indifferenza generale. Nessuna istituzione, infatti, si cura di risolvere il problema e i cittadini sono ormai esasperati. «E’ un problema che deve essere affrontato e risolto al più presto – ci dice un abitante della zona. Ormai abbiamo paura di uscire di casa e soprattutto di buttare la spazzatura. Considerato che i cinghiali stazionano stabilmente vicino ai cassonetti in attesa di cibo. E’ una situazione divenuta insostenibile e qualcuno deve farsi carico del problema e smetterla con lo scaricabarile.»