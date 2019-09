Emergenza cinghiali, ennesimo danno ad un’azienda agricola molisana (La segnalazione)

Nelle ultime ore si sono verificati spiacevoli episodi causati da cinghiali selvatici ai danni di un’azienda agricola nel comune di San Biase. Come segnalato dallo stesso agricoltore coinvolto, un vigneto e un meleto sono stati completamente distrutti da ungulati selvatici e, sempre in base a quanto dichiarato, anche da alcuni caprioli. Lo testimoniano le foto: numerosi i danni riportati, sia in termini economici che di manodopera e duro lavoro, su un’area coltivata di circa 40 ettari. L’agricoltore denuncia un disinteresse da parte del settore regionale di competenza: «In campagna elettorale più di qualche politico ci aveva promesso di risolvere il problema e invece oggi mi ritrovo non solo a dover fronteggiare questa drammatica situazione, ma sono ancora in attesa di ricevere circa 2mila euro di risarcimento per danni simili che ho subito nel lontano 2013».