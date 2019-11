Emergenza cinghiali, da Trivento all’iniziativa della Coldiretti a Roma

Il sindaco Corallo: «Dopo la mia elezione ho subito sollecitato l’intervento delle istituzioni competenti»

Emergenza cinghiali, un rappresentante dell’amministrazione comunale di Trivento alla manifestazione romana. Il sindaco Pasquale Corallo ha designato il consigliere Diego Scarano a partecipare alla manifestazione indetta da Coldiretti nella Capitale, per chiedere al Governo centrale misure adeguate per poter fronteggiare quella che oramai è diventata una vera e propria emergenza a livello nazionale. «Subito dopo l’insediamento della mia amministrazione – ha riferito Corallo – ho sollecitato, con nota ufficiale, l’intervento delle istituzioni competenti. L’emergenza va fronteggiata con una regolamentazione che parti dal Governo centrale e per questo che ho ritenuto opportuno che anche un rappresentante della nostra Amministrazione fosse presente alla manifestazione nazionale, con la speranza che a breve ci possano essere dei risultati che possano arginare la grave problematica».