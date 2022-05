Emergenza cinghiali, Cavaliere dal palco della Coldiretti a Roma: «Continuare a fare squadra»

Prtesente questa mattina in piazza a Roma l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere alla manifestazione nazionale organizzata da Coldiretti contro l’emergenza Cinghiali. Cavaliere è intervenuto dal palco di Coldiretti (video in alto).

«Felice che adesso – ha commentato l’assessore – siam tutti convinti che la strada da percorrere è una sola: la modifica della legge 157 del 1992! Mondo agricolo e istituzionale devono continuare a fare squadra per difendere il territorio e raggiungere l’obiettivo.

Certo non si può non notare l’assenza di colleghi che erano stati invitati come me all’evento, bravi a cavalcare l’onda a livello locale ma forse meno reattivi quando si tratta di scendere in campo concretamente a favore della causa.»