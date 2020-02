Emergenza cinghiali, Bregantini: «La classe politica chieda l’intervento dell’esercito»

L’intervento dell’Arcivescovo di Campobasso a margine dell’incontro con le organizzazioni di categoria

Approfondire l’emergenza cinghiali che sta raggiungendo livelli estremi anche per la sicurezza degli automobilisti e arrivare a proporre linee operative comprendenti anche un incontro con il Ministro a Roma insieme ad altre realtà regionali. È la finalità dell’incontro promosso dall’Arcivescovo di Campobasso, Giancarlo Bregantini e la Pastorale sociale del lavoro dell’arcidiocesi, in intesa con le pastorali del lavoro delle altre diocesi del Molise. Se ne è parlato all’auditorium ‘Celestino V’ di Campobasso. «È necessario – ha detto Mons. Bregantini durante una intervista alla Rai – che il problema da tecnico diventi etico, morale, divenga sociale. È grave l’angoscia che hanno i contadini quando seminano e si vedono il giorno dopo tutto rovinato. Non si può più far finta che non sia più un problema di tutti. Due le soluzioni – ha proseguito Bregantini – prima di tutto una pressione forte forte per modificare la legge sulla caccia. L’altra cosa è chiedere che il mondo politico e anche il mondo regolamentare della società chiede l’intervento dell’esercito». Hanno preso parte all’incontro, tra gli altri, l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere, i rappresentanti di Coldiretti, Cia, Copagri, Atc e Anci.