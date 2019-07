Emergenza cinghiali a Trivento: «Chiediamo provvedimenti per eliminare il problema»

REDAZIONE

«Adottare i dovuti provvedimenti e tutte le forme di prevenzione al fine di eliminare il problema». Sono queste le parole del sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, che attraverso una nota inviata al presidente della regione Donato Toma e ad altre diverse istituzioni e forze dell’ordine chiede interventi urgenti per risolvere il problema dell’emergenza cinghiali. Nella nota si specifica che quotidianamente pervengono al comune di Trivento numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza ormai stanziale sia nell’agro che nel centro urbano di branchi di cinghiali. Questi branchi stanno creando notevoli danni economici per le colture e tantissimi disagi ai nostri cittadini che sono costretti quotidianamente a subire situazioni di grave pericolo per la propria incolumità in quanto i cinghiali si avvicinano alle abitazioni dell’agro e anche del centro abitato e causano anche incidenti stradali con attraversamenti repentini, mettendo in tal modo a rischio la vita dei cittadini.