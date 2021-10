Emergenza cinghiali “a breve parte il selecontrollo” (VIDEO)

Incontro presso la Provincia di Campobasso. Cavaliere: rappresentano un danno anche per la nostra biodiversità

Emergenza cinghiali, incontro questa mattina, venerdì 15 ottobre, presso la sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. All’incontro hanno partecipato diversi sindaci della regione. Al tavolo l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere, la parlamentare Annaelsa Tartaglione, il senatore Fabrizio Ortis, il parlamentare Antonio Federico, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il consigliere regionale Vittorio Nola e Guerino Capaldi, responsabile caccia selettiva della regione Molise. A moderare l’incontro Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella Tifernina.

“Oltre ai danni alle culture, oltre al pericolo per le persone, ad un vero e proprio allarme sociale mei comuni, oltre alla incidentalità stradale i cinghiali – ha rimarcato l’assessore Cavaliere – rappresentano un danno anche per la nostra biodiversità. A breve – ha detto ancora – partirà l’attività di selecontrollo”. In alto le interviste all’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere, al sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, a Guerino Capaldi, responsabile caccia selettiva della regione Molise e all’onorevole pentastellato Antonio Federico.