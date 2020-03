Emergenza cibo, a Campobasso 303mila euro, 148mila a Isernia

Ripartiti i fondi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Emergenza cibo, così vengono ripartiti i 400 milioni di euro con i quali i sindaci potranno fronteggiare l’emergenza Coronavirus distribuendo buoni spesa o generi alimentari e di prima necessità a chi ne abbia bisogno. base ai criteri stabiliti. L’ordinanza per la ripartizione è stata firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Campobasso potrà distribuire 303mila euro, Isernia 148mila. Nei Comuni la ripartizione avverrà tenendo conto delle caratteristiche demografiche e da quanto il territorio è stato colpito. Per i centri più piccoli d’Italia, ad esempio, si arriva fino a micro-stanziamenti di 600 euro. Venendo alle cifre in generale oltre ai 15 milioni a Roma, andranno 7,6 milioni a Napoli, 7,2 milioni a Milano, 5,1 milioni a Palermo, 4,6 milioni a Torino, 3 milioni a Genova. Sono previsti dei piccoli stanziamenti di 600 euro a testa per una quarantina di piccolissimi Comuni. Bari potrà distribuire 1,9 milioni, Firenze 2 milioni, Reggio Calabria 1,3 milioni, Venezia 1,3 milioni, Catanzaro 622mila euro, Caserta 445mila euro, Foggia 1,1 milioni, Lecce 566mila euro, Piacenza 548mila euro, Nuoro 230mila euro, Cagliari 814mila euro, Pesaro 503mila euro, Potenza 398mila, Matera 394mila, Isernia 148mila, Campobasso 303mila. A Bergamo, città duramente colpita dall’epidemia, andranno 642mila euro.