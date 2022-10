Emergenza carceri, “in Molise ed in Italia situazione estremamente grave”

“Quanto accaduto negli ultimi anni in Molise e su tutto il territorio nazionale è da ritenersi di estrema gravità, purtroppo, non trascorre pressoché giorno che gli istituti penitenziari non siano triste teatro di eventi critici quali aggressioni, risse e semi-rivolte tali, non solo, da rendere vano qualsiasi tentativo di rendere effettiva la funzionalità istituzionale del carcere, ma anche facendo diventare del tutto precarie e a grave rischio le condizioni di servizio e l’incolumità personale dei locali addetti di Polizia Penitenziaria nonché, per la totale assenza dei prescritti requisiti, la sicurezza interna delle strutture e la gravissima carenza degli organici”. È quanto affermato da Pasquale Montesano Segretario Generale Aggiunto OSAPP che sul caso terrà una conferenza stampa nella giornata di domani, 27 ottobre.



“A rendere ancora più grave le disfunzioni in essere sono le gravi carenze della sanità e la presenza di soggetti affetti da patologie psichiatriche , non ultima, infine, la gravissima carenza di Personale di Polizia Penitenziaria per un organico da tempo sottovalutato e sottostimato in Molise.

Qui vogliamo sensibilizzare la nuova compagine di Governo ad iniziative risolutive, per questo ed altro ancora la segreteria Generale O.S.A.P.P. terrà una conferenza stampa e un assemblea regionale degli organi statutari del Molise, presso la C.C.Campobasso in data 27 Ottobre2022 a partire dalle ore 12.00.



“Il Molise – conclude – non può essere sottovalutato e necessita nell’immediato d’interventi strutturali e di organici della polizia penitenziaria come di tutto l’apparato delle funzioni centrali oltre, ma di primaria importanza, una maggiore applicazione delle regole che disciplinano la vita di istituto della popolazione detenuta, pena, maggiori e più gravi conseguenze che scongiuriamo

Alla nuova compagine di governo e tutte le forze politiche vogliamo far arrivare ad alta voce il grido d’allarme affinché inizino la nuova legislatura con la dovuta attenzione al mondo penitenziario e agli istituti molisani”.