Emergenza acqua, sono 9 i sindaci che chiedono un incontro urgente con Toma

Una riunione urgente per affrontare il problema della carenza idrica in diversi Comuni del Medio e Basso Molise. La richiesta, trasmessa al Presidente della Regione, Donato Toma e al vertice dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”, è firmata dai sindaci di Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guglionesi, Palata, Tavenna, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato e Montenero di Bisaccia, tutti in provincia di Campobasso. «Considerata l’urgenza e la gravità della situazione – si legge nel documento – abbiamo necessità immediata di incontrarla per cercare di risolvere il problema».