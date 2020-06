Emergenza abitativa, i Cinque Stelle chiedono lumi

«Nel crono programma delle cose irrealizzate, non poteva mancare la Palazzina ubicata a Colle Macchiuzzo, rientrante nella categoria degli immobili destinati all’emergenza abitativa. Alla faccia dell’emergenza». Inizia così una nota a firma del Movimento Cinque Stelle di Termoli che continua: «L’ultima graduatoria fatta dal Comune per l’assegnazione degli appartamenti, risale al 2010 ma non è più valida. Fatto ancor più grave è che gli appartamenti non sono ancora fruibili per una questione di “allacci” da parte della Crea che a loro volta dipenderebbero dal fatto che ancora non va in funzione la pompa di sollevamento legata al depuratore. Insomma un cane che si morde la coda da anni. Queste le notizie ottenute in V commissione, argomento portato all’ordine del giorno il 9 giugno su nostra proposta per il tramite del componente di commissione Antonio Bovio. È stato altresì detto, che l’ Acea Crea Gestioni, potrebbe dare l’ok per gli allacci, ancora prima che vadano in funzione le pompe di sollevamento di cui sopra e sempre a detta dei tecnici, i lavori, potrebbero partire entro Luglio. Ed allora, se è così, perché si è atteso tutto questo tempo? Qualcosa non quadra. I due interventi erano collegati e propedeutici o no? Intanto bisognerà aspettare ancora che venga emesso il nuovo bando con ulteriore spendita di tempo . Tutto l’iter per l’assegnazione degli alloggi se tutto andasse bene richiederebbe almeno altri otto mesi. Di bando e graduatoria ancora non se ne parla . Parliamo di emergenza abitativa, cioè di alloggi destinati a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e che necessitano di essere aiutati nell’individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto rapidi. Rammento altresì che alcuni senza fissa dimora, sono stati temporaneamente ospitati , causa COVID 19, nella palestra della scuola Schweizer che a sua volta, appartiene alla categoria degli immobili da alienare per volontà di questa maggioranza che nello scorso consiglio comunale ha approvato il piano delle alienazioni, un piano sui generis visto che la scuola parrebbe non essere strutturalmente idonea ma cmq ospita studenti delle scuole medie e attualmente i senza fissa dimora , ma questo è un altro mistero su cui torneremo prossimamente. Settembre è alle porte con ancora molti se tanti ma e nessuna certezza».