Emergenza 118, resta il medico ad Agnone ma viene tolto a Venafro

Emergenza 118. Continua la disastrosa telenovela della sanità molisana. La sollevazione popolare e politica scaturita in Altomolise dalla decisione di togliere il presidio medico in alcuni turni, alla postazione di Agnone nella settimana di Pasqua, ha portato l’Asrem ad un ripensamento. Ad Agnone la postazione 118 resterà presidiata sempre, mentre sarà la postazione di Venafro che dovrà fare a meno dei medici nei turni rimasti scoperti per mancanza di dottori. Chiaramente una decisione che ha provocato risentimento e sdegno nella seconda città della provincia di Isernia che resta senza medici nella postazione del 118 al Santissimo Rosario. Una grosso problema per l’amministrazione comunale a pochi giorni dalla presentazione delle liste per l’elezione del nuovo sindaco.