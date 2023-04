Emergenza 118, arriva anche la Guardia di Finanza

Non ci bastavano tagli e riduzioni del personale e dei rimborsi, ora nell’emergenza 118 fa capolino anche la Guardia di Finanza che starebbe già chiamando i volontari, che hanno prestato servizio sulle ambulanze delle associazioni. Probabilmente l’indagine delle Fiamme Gialle è una conseguenza delle segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro, che ha elevato verbali da centinaia di migliaia di euro alle stesse associazioni. In pratica, non potrebbe essere fatto passare per volontariato un servizio per il quale si riscuotono rimborsi spese. Non sarebbe volontariato, ma lavoro dipendente a tutti gli effetti. Intanto il sindaco di Venafro ha fatto sapere che invierà una diffida al giorno all’Asrem, per ripristinare il servizio medico di notte al 118.