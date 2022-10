Emendamento per i precari Covid presentato da Cesa, Lancellotta bloccata da FdI. Ma sarà ritirato

L’onorevole Bicchielli: «La maggioranza ha chiesto di ritirali, entreranno in un provvedimento successivo»

L’emendamento al “dl Aiuti ter” per la stabilizzazione dei precari Covid del Molise è stato presentato questa mattina, venerdì 28 ottobre, dall’onorevole Lorenzo Cesa. Sarebbe dovuto andare in Commissione Bilancio, per la dichiarazione di ammissibilità, e l’8 novembre sarebbe dovuto arrivare in Aula.

Il provvedimento non porta la firma dell’onorevole Elisabetta Lancellotta che in un primo momento si era dichiarata disponibile a firmarlo. Questo perché, secondo i ben informati, l’ufficio legislativo di Fratelli d’Italia avrebbe dato parere negativo all’emendamento perché ritenuto inammissibile e pertanto per coerenza avrebbe chiesto all’onorevole Lancellotta di non apporre la sua firma. Alla base della decisione dei vertici nazionali anche le problematiche interne al partito in Molise.

Problema che tuttavia non si pone perché l’emendamento sarà ritirato, come tutti gli altri presentati, perché così ha chiesto la maggioranza. «E’ stato presentato – ha dichiarato alla nostra testata l’onorevole Bicchielli, proponente del provvedimento insieme a Cesa – ma sarà ritirato. Perché la maggioranza ha deciso di non presentare emendamenti, ma rientreranno in un provvedimento successivo.» redpol