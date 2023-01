Emendamenti “salva Molise”, Marone: «Nessuna irritazione della Lega»

«Ovviamente poi sarà il Governo che deciderà sull’ammissibilità o meno relativamente al profilo finanziario»

Domenica sera abbiamo parlato ai nostri lettori dei due emendamenti presentati dal senatore Claudio Lotito, su indicazione del presidente Toma che li ha anche scritti, cosiddetti “salva Molise”. Riguardanti l’azzeramento delle sanzioni relative ai debiti Inps, alla rateizzazione del debito stesso, e alla rateizzazione in 30 anni del disavanzo regionale.

Abbiamo scritto anche delle indiscrezioni provenienti dai Palazzi romani e riportate dalla stampa nazionale, secondo le quali ci sarebbe un’irritazione di alcuni leghisti, quelli legati al vecchio partito del Nord, per l’aiuto statale a regioni del Sud come Sicilia e Molise.

Ieri sera è giunta la replica del commissario regionale della Lega. «In relazione alla notizia circa una presunta contrarietà della Lega all’emendamento cosiddetto “Salva Molise” presentato recentemente dal senatore Claudio Lotito, – ha scritto Michele Marone – si comunica che in realtà non vi è stato alcun voto contrario da parte della Lega e né, tantomeno, alcuna “irritazione” dei parlamentari leghisti. Anzi, si precisa che la Lega ha sempre sostenuto e sosterrà qualsivoglia proposta legislativa che vada a sostenere le regioni in difficoltà e, quindi, a maggior ragione il nostro Molise. Ovviamente poi sarà il Governo che deciderà sull’ammissibilità o meno dello stesso emendamento, così come proposto, relativamente al profilo finanziario.»