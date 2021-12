Elvira Barone: “Anche a Isernia il reddito di libertà”

Arriva anche a Isernia l’importante misura del reddito di libertà, ovvero l’aiuto economico per le donne vittime di atti di violenza. Una scelta giusta e al passo con i tempi che fa onore alla città pentra. Promotrice dell’attivazione degli aiuti, la capogruppo in Comune del Movimento 5 Stelle, Elvira Barone, che dichiara:



“Sono estremamente soddisfatta perché, attraverso una mozione che io e miei amici del #Movimento5Stelle abbiamo depositato riguardante l’attivazione del Reddito di libertà, previsto dal Decreto Legge n. 34 del 2020, nel quale si prevede l’Istituzione di un fondo per le donne vittime di violenza e che si concretizza in un sostegno economico per favorire l’indipendenza economica di donne che si trovano ad affrontare percorsi di autonomia ed emancipazione, abbiamo ricevuto comunicazione da parte dell’Assessore competente e dal Sindaco dell’immediata attivazione del servizio.



Tutto questo ci rende orgogliosi e fieri, non solo per aver portato al Comune di Isernia un nuovo e importante traguardo a tutela delle donne che si trovano in condizioni di disagio, ma allo stesso tempo di far parte di una maggioranza consiliare molto sensibile alle tematiche sociali.

Questo è soltanto il primo dei tanti obiettivi che il movimento 5 stelle si è prefissato di raggiungere all’interno della nuova Amministrazione Comunale di cui facciamo parte e di cui andiamo fieri!

Goccia a goccia si formano gli oceani…”.