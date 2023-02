Elogio dell’inefficienza

di Serena Palazzetti

“(…) Qualsiasi cosa dicano di me i mortali – non ignoro infatti quanto l’inefficienza sia portata per bocca anche dai più pigri- tuttavia, ecco qui la prova decisiva che io, io sola, dico, ho il dono di rallegrare gli dei e gli uomini. Non appena mi sono presentata per parlare a questa affollatissima assemblea, di colpo tutti i volti si sono illuminati di non so quale insolita ilarità…”. Forse così avrebbe cominciato questo elogio Erasmo se l’avesse dedicato all’inefficienza e non, come ha fatto, alla follia; ma io credo di dover, innanzi tutto, partire dal significato del vocabolo ‘efficienza’, al cui contrario innalzerò la mia lode.

Dunque, si legge nei vari dizionari che: “Efficienza è la capacità di azione o di produzione con la massima efficacia e con il minimo di scarto, di spesa, di risorse e di tempo impiegato.”

Voglio, però, essere ancora più precisa e così ricerco anche l’etimologia del termine. Etimologicamente il vocabolo ‘efficienza’ deriva dal verbo latino * efficere (produrre, costruire..) che, a sua volta , è formato dal verbo *facere + la particella intensiva *ex : quindi, è un fare spasmodico. Dovete, però, sapere che a me le particelle intensive hanno sempre prodotto una certa riottosità perché estremizzano le ‘voci’ usate, privandone spesso di pacatezza ed equilibrio…

Il motivo per il quale, in realtà, sono rimasta ‘irretita’ da questo termine è l’abuso che se ne fa in tutti i settori: la parola ‘efficienza’ è divenuta, almeno apparentemente, il fine che polarizza le nostre azioni e, più in generale, l’esistenza.

Mi rendo sempre più conto, infatti, come il nostro tempo corra velocemente travolgendoci con logiche esterne che non possiamo dominare e che spesso ci fanno cadere nella trappola della fretta, divorati dall’ansia del fare, di stare al passo con il nostro stesso vivere. In realtà, però, non credo proprio che la nostra esistenza, in cui impera l’efficienza, debba essere governata solo dal kronos, cioè dal tempo cronologico appunto, quello misurabile, quello che predilige il nostro istinto piuttosto che la nostra riflessione, ma ritengo che debba esserlo anche dal kairos, cioè dal tempo opportuno, quello propizio: dalla somma, cioè, degli attimi favorevoli che ci conduce all’ Incontro sublime, quello con l’Assoluto.

Del resto kairos deriva dall’indoeuropeo * KRR che traduce l’ idea di unione, l’ armonia.

Oggi viviamo l’epoca della terza rivoluzione industriale il cui centro innovativo è stato rappresentato dall’informatica. In particolare, nel mondo dell’industria, l’applicazione di questa nuova tecnologia ha consentito l’intensificazione della produzione perché i costi si sono ridotti. Inoltre, queste nuove tecnologie hanno reso disponibili, a livello planetario, grandi quantità di informazioni, introducendo nel tradizionale ciclo produttivo, in cui i principali elementi erano costituiti dal capitale e dal lavoro, un nuovo fattore:quello, appunto, dell’informazione e, tutto ciò, ha portato grandi vantaggi economici. Ora possiamo conoscere con celerità l’evoluzione della domanda dei consumatori e, di conseguenza, bisogna in fretta rispondere non solo alle esigenze del mercato, ma anche al processo produttivo, perché il cambiamento delle produzioni avviene in tempi rapidissimi. Non si può perdere tempo, si deve essere efficienti perché ‘il tempo è denaro’ ! Questa corsa accelerata, sembra essere cominciata, anche se non è proprio così, negli ultimi decenni del 1700.

Studiando la storia, infatti, ci imbattiamo, durante quel lasso di tempo, in una prima rivoluzione industriale nata in Inghilterra da una serie di fattori e, non ultimo, dal perfezionamento della macchina a vapore.

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, poi, nel mondo occidentale, le scoperte scientifiche, le invenzioni tecnologiche e i profondi cambiamenti nell’economia e nella società modificarono anche la vita quotidiana dando origine a quella che sarà definita come “società di massa”. Fu proprio in quegli anni che si stabilì uno stretto legame tra industria, ricerca scientifica e tecnologica che portò, come conseguenza, un’organizzazione scientifica del lavoro e, nel nome dell’efficienza e della produttività, si introdusse la ‘catena di montaggio’ che costrinse gli operai a lavorare come macchine, ripetendo gli stessi gesti e divenendo, in qualche modo, un ingranaggio all’interno della catena.

Molti di noi ricordano sicuramente l’irresistibile sequenza di “ Tempi moderni” in cui Charlot – Chaplin, immobilizzato alla catena di montaggio, diventa, appunto, lui stesso, lavorando a ritmo forsennato, un prolungamento della macchina. Quel film e quella scena sono stati per anni l’emblema dell’industria moderna, in cui il lavoro del singolo era ridotto ad una serie di mansioni semplificate e ripetitive, scandite da pochi, ossessionanti movimenti , della durata di due o tre minuti o anche meno. E tutto ciò sempre in nome dell’efficienza.

Proprio in quel periodo si cominciò a fa uso, sia a livello filosofico che psicologico, del termine ‘alienazione’ inteso come il disagio di cui l’uomo moderno soffre nella società industriale , trovandosi come “ fuori di sé “: il lavoratore, cioè, deve realizzare la sua essenza umana nel lavoro, si identifica con gli oggetti che produce ma, poiché non può disporre del prodotto del lavoro, vede quest’ultimo come qualcosa di estraneo, di altro (alius = altro).

Avendo avuto una zia in Svizzera, ho frequentato per alcuni anni quel Paese ed ho potuto constatare l’efficienza di quel popolo. “Il tempo è denaro” mi è sembrato essere per molti di loro un vero dogma.

Riflettendo sulla scansione del loro tempo condizionata da logiche di lavoro e di guadagno, sono giunta alla conclusione che l’efficienza di quei cittadini derivasse, almeno in gran parte, da una visione calvinista dell’esistenza.

Per il loro connazionale Calvino, infatti, al centro di tutto c‘è la predestinazione e l’unica cosa che può farci capire se si è predestinati alla salvezza, è il lavoro ben eseguito, il successo economico. Diventare ricchi è, per lui, un segnale che ci fa comprendere che Dio ci ha scelti. Con Calvino si capovolge il pensiero religioso medievale. Nel Medioevo, infatti, gli uomini ‘santi’ erano gli eremiti o asceti che abbandonavano il mondo per vivere in solitudine e per poter, così, contemplare più perfettamente Dio.

Per Calvino, invece, la società dovrebbe essere composta da individui che operano senza stancarsi: per lui il lavoro è come un atto religioso ed il guadagno è sacro perché è segno della benedizione di Dio.

Viva, dunque ed invece, l’inefficienza, intesa, però, non come abulia o semplice pigrizia ma, a ben pensarci, paragonabile al vocabolo latino ‘otium’!

Otium vs negotium dicevano gli antichi Romani! Ma, attenzione, l’otium latino non può e non deve essere tradotto con il vocabolo ‘ozio’ perché è un termine polisemico: significava piuttosto, all’inizio ‘tempo di pace’, successivamente ‘tempo libero’ o ‘vita ritirata’. Era il tempo dedicato agli studi ed alla contemplazione trascorso preferibilmente in campagna laddove il ‘negotium’ era invece il tempo dedicato, in città, agli affari e, perché no, anche alla guerra. L’otium era il tempo libero in cui poteva fiorire la cultura, la poesia ed era quello in cui si poteva incontrare intimamente se stessi. Inutile dire, quindi, quale dei due fosse preferito dai filosofi. “La natura ci diede un intelletto avido di conoscenza e consapevole della sua arte e bellezza – diceva Seneca – (…) e ha fatto l’uomo in posizione eretta coll’intenzione di renderlo adatto anche alla contemplazione cosicché potesse seguire con lo sguardo le stelle che scorrono nel cielo da oriente ad occidente, affinché potesse far girare il proprio volto con tutto l’universo..”.

Quindi, è proprio perché faccio un parallelo tra i termini ‘ozio’ ed ’inefficienza’, che desidero rivolgere un elogio a quest’ultima!

Lode, dunque, all’inefficienza! Al tempo che sottraiamo all’attività spasmodica per concederci il dono della riflessione, dello spirito! E capisco di essere politicamente scorretta nel dirlo: infatti, ai giorni nostri rifuggiamo questo vocabolo, lo boicottiamo perché ci hanno sempre detto che l’operatività è il bene, l’inattività (almeno apparente) un male. Riflettiamo, però, liberi da condizionamenti: prendersi del tempo per spostare la mente da tutto ciò che è solo il fare, ci fa ragionare ad altri livelli, ci rende più umani, nel senso pieno del termine, anzi più virtuosi .

” Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivant” (“soli fra tutti, sono gli ‘oziosi’ quelli che dedicano il tempo alla saggezza, essi solo vivono”).

Anche nel Vangelo troviamo la dicotomia tra il ‘fare’ ed il ‘pensare’, tra l’ “ agire” e “pregare” ed emblematico, a questo proposito, è l’episodio di Marta e di Maria. Marta è intenta a preparare un pasto per Gesù e si arrabbia con la sorella che non l’aiuta perché si è seduta ad ascoltare il Maestro, anzi, si arrabbia anche con lui perché non rimprovera Maria, non le dice di aiutarla . La logica umana le darebbe sicuramente ragione perché noi viviamo in un mondo in cui il fare (anche compulsivo) conta più dell’essenziale. Marta fa entrare nella casa Gesù ma è presa da molti servizi, cosa giusta, ma il problema è che questi servizi la dominano, come spesso succede anche a noi; Maria ha scelto, invece, l’ascolto, l’essenziale. Operosità (efficienza) o capire il senso delle cose che si fanno: Marta e Maria sono le facce di una medesima medaglia ma, indubbiamente, Maria si è scelta la parte migliore perché la nostra vita è la somma delle nostre scelte, non dei nostri risultati.

Lode, quindi, all’inefficienza, attraverso cui potremmo recuperare l’essenziale…

” ‘Buon giorno’ disse il Piccolo Principe al Controllore. ‘ Che cosa fai?’ ‘ Smisto i viaggiatori a mazzi di mille – disse il controllore – spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra a volte a sinistra’ (…) ‘Hanno tutti fretta! – disse il Piccolo Principe – cosa cercano?’ ‘Lo stesso macchinista lo ignora’ disse il controllore. Un rapido illuminato sfrecciò in senso opposto. ‘Ritornano di già? Non erano contenti là dove stavano?’ disse il Piccolo Principe. “E’ uno scambio. Non si è mai contenti dove si sta” disse il controllore. E gli rombò il tuono di un altro rapido. ‘Inseguono i primi viaggiatori?’ domandò il Piccolo Principe. ‘Non inseguono nulla- disse il controllore – dormono là dentro, o sbadigliano tutt’al più. Solamente i bambini schiacciano il naso contro i vetri. Quelli sì che sono fortunati!’ disse il controllore. “

Lode, dunque, all’inefficienza che ci permette ancora di meravigliarci!