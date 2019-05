Elisabetta Trenta a Campobasso, il comizio del Ministro della Difesa in Piazza Municipio (LA DIRETTA)

CAMPOBASSO

In diretta il comizio del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Piazza Municipio a Campobasso per tirare la volata al candidato sindaco alle Comunali per il Movimento 5 Stelle Roberto Gravina. Presenti in piazza anche i portavoce 5 Stelle in Parlamento Fabrizio Ortis e Antonio Federico, il portavoce grillino in Consiglio Regionale Andrea Greco e la candidata molisana all’Europarlamento Stefania Gentile. In occasione dell’evento interverrà anche il candidato sindaco pentastellato che presenterà la sua squadra.