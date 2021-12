Elisabetta spegne 100 candeline, gli auguri del sindaco Giuseppe Tullo

Il Sindaco Giuseppe Tullo, a nome di tutta l’amministrazione comunale di Montagano e dell’intera comunità, rivolge i più calorosi auguri di buon compleanno alla sig.ra Elisabetta Cornacchione che oggi, 22 dicembre, compie 100 anni!

Un traguardo eccezionale, raggiunto dopo avere attraversato tutta la storia recente del nostro paese, le pagine più belle e gioiose, così come quelle più buie e difficili, come gli ultimi due anni, segnati dalla pandemia.

L’intera comunità si stringe con affetto alla signora Elisabetta e alla sua famiglia, esprimendo i più sinceri rallegramenti in questo giorno speciale di festa”.