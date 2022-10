Elisabetta Lancellotta, primo giorno in Aula a Montecitorio

Una grande emozione e un grande senso di responsabilità, così Elisabetta Lancellotta, neodeputata isernina di Fratelli d’Italia a Montecitorio ha salutato il suo ingresso in parlamento. Su di lei continuano a girare indiscrezioni che la vogliono al governo per un incarico che abbia attinenza con lo sport, ma vediamo le prime dichiarazioni della parlamentare molisana: “L’emozione è indescrivibile. Nell’Aula di Montecitorio per l’inizio della 19^ legislatura e per l’elezione del Presidente della Camera dei Deputati. Inizia il lavoro per il nostro Paese, che vedrà sempre il Molise al centro della mia azione politica. Sarà un lavoro per l’Italia e in cui, nel nostro territorio, i protagonisti saranno i cittadini molisani”.