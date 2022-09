Elisabetta Lancellotta inaugura la sede di Fratelli d’Italia

Elisabetta Lancellotta, candidata di Fratelli d’Italia nel collegio proporzionale della Camera, ha inaugurato la sede elettorale del suo partito lungo il centrale corso Garibaldi a Isernia, alla presenza di tutti i candidati del partito di Giorgia Meloni in Molise. Presenti anche i candidati al maggioritario del Centrodestra, Cesa e Lotito.

Quest’ultimo non ha nascosto (vedi il video) la singolarità di una regione, come il Molise, che viene puntualmente spogliata dei suoi beni e dei suoi prodotti naturali. Cesa ha confermato la sua proposta di una legge speciale per il Molise, mentre la Lancellotta ha puntato tutto il suo intervento sulla creazione di occasioni di lavoro per i giovani e sui valori dello sport (vedi intervista).