Elisa positiva al Covid, ma la tappa di Campobasso resta confermata

L’artista friulana ha annullato i concerti di Pistoia e Bologna del suo tour “Back to the future” ed è attesa nel capoluogo molisano il prossimo 21 luglio

La cantante Elisa “ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco”. Lo ha comunicato l’organizzazione in merito ai concerti di Pistoia, dello scorso 10 luglio, e Bologna previsto per domani. Per l’artista friulana la speranza è che il tour possa riprendere già il 15 luglio da Cattolica.

Al momento, non sembra essere a rischio la data di Campobasso prevista per il prossimo 21 luglio nell’ambito del tour “Back to the future”, un progetto per promuovere in giro il tema della salvaguardia dell’ambiente.

Per Elisa non è il primo contagio da Covid che purtroppo ferma i suoi impegni. Già pochi mesi fa, purtroppo, la cantante aveva dovuto restare a casa in un momento molto importante della sua vita. Era risultata, infatti, positiva proprio nei giorni in cui venivano annunciati i concorrenti di Sanremo 2022. Tutti la ricorderanno in collegamento da casa durante la serata finale di Sanremo Giovani 2022, quando Amadeus confermò tutti i protagonisti del Festival.