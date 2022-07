Elisa negativa al Covid: ora spaccheremo! Tutto pronto per il concerto a Campobasso

Ancora pochissimi giorni per acquistare gli ultimi biglietti disponibili ed assistere al live dell’artista internazionale in programma il 21 luglio

Ha riacceso i motori il “Back to the future live tour” di Elisa, fermato e rinviato in alcune date per la positività al covid dell’artista.

A dare la bella notizia ci ha pensato la stessa Elisa con una storia postata sul suo profilo Instagram dove svettano due tamponi finalmente negativi e la scirtta “E adesso quanto spaccheremo?”.

Per Elisa non è il primo contagio da Covid che purtroppo ferma i suoi impegni. Già pochi mesi fa, purtroppo, la cantante aveva dovuto restare a casa in un momento molto importante della sua vita. Era risultata, infatti, positiva proprio nei giorni in cui venivano annunciati i concorrenti di Sanremo 2022. Tutti la ricorderanno in collegamento da casa durante la serata finale di Sanremo Giovani 2022, quando Amadeus confermò tutti i protagonisti del Festival.

Ma adesso tutto questo è acqua passata e la data di Campobasso si avvicina. Pochi giorni ancora per acquistare i biglietti per un concerto, il 21 luglio nell’area eventi di Selvapiana, che soprattutto con la nuova carica dell’artista, ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un live pazzesco.

Nonostante ci sia ancora qualche chance per assistere all’evento, i ticket non sono poi così tanti: 500 all’incirca, a 63 e 49 euro, su oltre tremila disponibili.