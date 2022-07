Elisa in concerto a Campobasso il 21 luglio, si va verso il sold out

Dei circa tremila biglietti disponibili su Ticketone ne restano poco più di 700: due le fasce di prezzo, 49 e 63 euro. Ecco la piantina con i posti disponibili

Un evento dal tutto esaurito. E’ quello che i numeri sulla vendita dei biglietti ci portano a pensare. Parliamo del concerto di Elisa in programma a Campobasso il 21 luglio presso l’area eventi di Selvapiana.

Circa tremila i biglietti disponibili da martedì 7 giugno su Ticketone, almeno è quello che si evince aprendo il portale e facendo un rapido calcolo dei posti a sedere. Prime file totalmente occupate, posti ancora disponibili nelle ‘retrovie’. Ma, nonostante ci sia ancora qualche chance per assistere all’eventi, i ticket non sono poi così tanti: 700 all’incirca, a 63 e 49 euro. Numeri che fanno ben sperare e che fanno pensare ad un evento sold out.

Il “Back to the Future Live Tour” è ufficialmente iniziato il 28 giugno dal “Parco dei ragazzi del 99” di Bassano del Grappa (Vi) e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale.

Per la prima volta Elisa sarà protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).

Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub.