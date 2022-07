Elisa ha stregato Campobasso, serata magica a Selvapiana

I grandi successi dell’artista internazionale intervallati da appelli a tutela dell’ambiente. Un mix vincente quello portato da Elisa anche a Campobasso, unica data molisana, quella di ieri sera, giovedì 21 luglio, del suo tour itinerante “Back to the future”, che sta attraversando l’Italia intera.

Canzoni che hanno emozionato, uniscono nuove generazioni e non, in una serata magica nell’area eventi di Selvapiana.

Successi storici come ‘L’anima vola’, ‘A tempo perso’, ‘Heaven Out of Hell’, ma anche pezzi più freschi, di recente uscita, capaci di abbracciare il pubblico molisano che ha risposto presente all’appello di Elisa.