Elio Germano trionfa alla Berlinale 10 anni dopo Cannes e le stradine di Duronia

I suoi compaesani lo attendono per festeggiare la vittoria dell’Orso d’Argento per la migliore interpretazione

DURONIA. Chi lo conosce bene, sperava che un’altra serata come quella vissuta due lustri fa in Costa Azzurra si potesse ripetere. Ebbene, un decennio dopo la storia si è ripetuta. Elio Germano, classe 1980, è stato uno dei protagonisti principali della Berlinale 2020 (Festival del cinema di Berlino). L’attore molisano è giunto alla rassegna tedesca con due film in concorso dei quali era protagonista assoluto. Già al termine della proiezione di “Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti, nel quale Germano presta il suo volto ad Antonio Ligabue, si vociferava di una interpretazione magistrale capace di poter strappare applausi e, forse, qualche premio. Non solo Ligabue, l’attore è stato protagonista anche di “Favolacce”, il nuovo film dei Fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, due giovani registi balzati agli occhi della critica grazie al loro eccellente film d’esordio “La terra dell’abbastanza”. I due hanno saputo costruire un film interessante che ha saputo conquistare il plauso della giuria consentendo loro di vincere l’Orso d’Argento alla miglior sceneggiatura. Applausi. Tornando a Elio Germano, la serata di ieri è stata vissuta con tanta attesa e trepidazione da parte di amici, conoscenti e parenti. E quando finalmente è salita sul palco Bérénice Bejo, membro della giuria presieduta dall’attore Jeremy Irons, che ha annunciato la vittoria di Elio quale miglior interprete, la gioia non si è potuta trattenere. E’ l’ennesimo coronamento di una carriera straordinaria, partita dalle stradine di Duronia, improvvisando spettacoli per i suoi compaesani, fino a giungere alle più importanti rassegne mondiali di cinema. Tutti quanti conservano nella memoria la famosa scena di “Ci hai rotto papà” in cui un giovanissimo Elio, assieme ad un altro gruppo di giovani interpreti, canticchiavano in bicicletta il motivetto “ci avete rotto, non ne possiamo più!”. La strada percorsa da quel bambino, che oggi è divenuto uno straordinario uomo, sempre disposto a lottare per i meno fortunati, si è arricchita di un altro prestigioso premio e di un bagaglio che ancora vuole arricchirsi. Germano è alla soglia dei quarant’anni (li compirà a settembre) ma dentro di lui aleggia ancora uno spirito giovane (favoloso), che lo rende carismatico e istrionico in ogni personaggio che sceglie di interpretare sul set. Le immagini della sua vittoria a Cannes nel 2010 e delle conquiste dei tre David di Donatello (gli Oscar italiani), sono ancora limpide nella memoria di chi lo conosce bene ed ha imparato ad amarlo e rispettarlo. Specialmente la comunità di Duronia che ora, attende il ritorno a casa del proprio beniamino per poterlo riabbracciare e festeggiare assieme a lui questo ennesimo straordinario traguardo.

STEFANO BERARDO