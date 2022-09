Elio Germano: “Mi manca il Molise, se fossi lì voterei per Unione Popolare”

A pochi giorni dalle elezioni arriva l’endorsement dell’attore molisano per il partito di De Magistris espresso in un video con il candidato Hikmet Aslan

A pochi giorni dal voto Elio Germano si schiera con Unione Popolare con De Magistris. L’attore molisano lo fa con un video diffuso in rete nel quale è insieme a Hikmet Aslan, curdo da molti anni residente in Molise e candidato alle elezioni di domenica prossima.

“Quando mio nonno è venuto a Roma, siccome era molisano e dopo la guerra è venuto a Roma perché non aveva più niente da mangiare – racconta Germano nel filmato – è stato arrestato perché non aveva il permesso di soggiorno. Quindi questa cosa del permesso di soggiorno l’hanno sentita anche i molisani. Oggi tutto questo capita alle persone che non sono italiane e che si sentono straniere nella nostra terra anche se qui vanno a scuola e anche se sono qui da diversi anni e lo Stato non riesce a venirgli incontro in alcun modo. Per cui – prosegue – per far sì che noi molisani non facciamo agli altri quello che noi abbiamo subìto, io direi che per queste elezioni bisogna votare Unione Popolare”.

Il video si conclude con un ultimo riferimento alla regione d’origine dell’attore: “Unione Popolare c’è anche in Molise e fa le cose per bene. Se fossi un elettore del Collegio molisano voterei per Unione Popolare, purtroppo sono a Roma è mi manca tanto il Molise”.