Eliminazione barriere architettoniche, ripartiti oltre 300mila euro tra comuni molisani

Con due Determine Dirigenziali di fine anno la Regione Molise ha liquidato ai Comuni aventi diritto le somme relative alle annualità 2018,2019 e 2020 provenienti dal Fondo Speciale per l’Eliminazione e il Superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici e ripartito in proporzione al fabbisogno indicato dalle singole Regioni su imput dei Comuni richiedenti.

I due comuni capoluogo di provincia hanno ottenuto le cifre maggiori, ma il contributo è stato spalmato su tutta la regione, con somme importanti anche per Comuni di dimensioni minori: Agnone con circa 17mila euro per l’ambito provinciale di Isernia e Petacciato che ha visto l’assegnazione di oltre 14mila euro per la provincia di Campobasso.

Spetterà ora ai singoli Comuni provvedere al riparto tra le famiglie aventi diritto, in base a quanto disposto dall’art.10 della Legge 13/89, ovvero alla presentazione delle fatture dei lavori di adeguamento eseguiti.

Sono somme destinate appunto a sostenere i costi dei privati cittadini per adeguare le abitazioni private ove risiedono persone con disabilità, al fine di renderle fruibili attraverso l’eliminazione degli ostacoli e delle barriere esistenti.

Dal sito della Regione Molise www.regione.molise.it è possibile scaricare le due Determine di liquidazione n. 7857 (annualità 2018-2019) e n. 7982 (annualità 2020) adottate nel mese di dicembre 2020 e il Prospetto di riparto delle somme liquidate per ogni singolo Comune.