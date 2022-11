Elicottero precipitato alle Tremiti, eseguite autopsie sui piloti. Esclusa ipotesi del malore

Sono state eseguite le autopsie e gli esami istologici e tossicologici sulle salme di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, i due piloti di 60 e 39 anni dell’elicottero Alidaunia che assieme ad altre 5 persone hanno perso la vita sabato 5 novembre nello schianto avvenuto sulla rotta Isole Tremiti-Foggia.

L’accertamento irripetibile medico legale è stato disposto dalla Procura di Foggia che ha aperto una indagine con l’accusa di omicidio colposo plurimo e disastro aviatorio. Stando ai primi riscontri medici al momento non sarebbero state riscontrate delle gravi patologie sui due cadaveri.

Ora la Procura di Foggia, stando a quanto si legge da Gazzetta del Mezzogiorno, concederà il nulla osta per il rilascio delle salme ai parenti dei funerali. I due piloti, stando a quanto si apprende, presentavano grossi traumi da impatto e quindi, presumibilmente, quando il velivolo è precipitato si trovavano all’interno dell’abitacolo.

Il professore Biagio Solarino della medicina legale dell’Università di Bari si è riservato di depositare una relazione finale entro 60 giorni ai magistrati inquirenti della Procura dui Foggia”. Oggi e domani i funerali dei due piloti, alle 16, nella cattedrale di Foggia, in città sarà lutto cittadino e in Puglia, come disposto dal governatore Michele Emiliano, lutto regionale.