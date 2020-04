Elicottero in volo “pattuglia” la città e monitora gli spostamenti (video)

Ieri pomeriggio i droni, questa mattina un elicottero in volo su Campobasso. L’opera di pattugliamento da parte delle Forze dell’ordine si fa anche dall’alto nel tentativo di monitorare situazione e rispetto delle regole imposte dal lockdown per Covid. Un’azione necessaria e soprattutto utile a capire il livello degli spostamenti dei cittadini (soprattutto in auto) col supporto di pattuglie impegnate in posti di blocco. Ricordiamo che le imposizioni attualmente in vigore restano valide almeno fino al 4 maggio prossimo quando ci dovrebbe essere un primo, ma cauto, allentamento della morsa per la ripresa delle attività produttive.