Elicotteri da guerra per la neo ingegnere molisana

Lavorerà alla divisione elicotteri della Leonardo (ex Finmeccanica) Veronica Nora Di Pratola, originaria di Agnone, appena laureata in ingegneria aero spaziale al prestigioso Politecnico di Milano. Infatti, già durante la discussione della sua tesi, ha superato le selezioni presso una delle più grandi industrie aeronautiche del mondo, l’italiana Leonardo, dove dal 4 gennaio ricoprirà il ruolo di Project Manager.

Continua così, senza interruzioni, la fuga di cervelli dal Molise, una regione che non offre alcun futuro ai suoi giovani più capaci. Auguri de Il Quotidiano ai genitori, Emiddio ed Enza, e ai nonni Tonino, Elvira e Nicoletta.