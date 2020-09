Elezioni, ultime ore per votare. Ieri alle 23 il 33% dei molisani alle urne

Seggi nuovamente aperti questa mattina, 21 settembre, per il secondo giorno di elezioni. Anche nella giornata di oggi, fino alle 15, i cittadini che ancora non l’hanno fatto potranno esprimere la propria preferenza rispetto al Referendum sul taglio dei Parlamentari e nei Comuni dove si deve eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale anche per le Amministrative. Sono 20 i Comuni molisani che devono rinnovare la propria amministrazione. Tra questi i più grandi sono Agnone, Bojano e Montenero di Bisaccia. Per quello che riguarda il dato dell’affluenza alle 23 di ieri sera, 20 settembre, in Molise si attestava al 33,33% per il Referendum (32,67% in provincia di Campobasso e 35,07% in quella di Isernia) e 40,33% per le amministrative (41,51% in provincia di Campobasso e 38,63% in quella di Isernia).